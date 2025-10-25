Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I mit 2:0 vorne – 75. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Seegrehna kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Kieseler, Dieckow (87. Thiele), Malende (68. T. Berger), Von Klöden, Apel, Markert (87. Hulwa), Eckersberg, Merkel, Schlichting, Bittner (78. Abaszada)

SV Seegrehna: Scherbaum – Trenkel, Geißler, Griedel (76. Kohl), Jäckel, Gäbelt, Kruse, Stark, Schenke, Thauer, Raiskup (64. Ruprecht)

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35