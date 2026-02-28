Ein 2:2 (0:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 2:2 (0:2) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Philipp Klöpzig am Ende der ersten Halbzeit, als Oleksandr Synovyd für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Oleksii Hulovych (39.) erzielt wurde.

39. Minute: FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lucas Rzeznitzeck (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Aken erlangen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Müller, Ufer, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Mrachacz, Wotschadlo (81. Franz), Belger, Rzeznitzeck, Dreßler (80. Rehsack), Abdul Awali (63. Kutscher), Saalmann (63. Saliou)

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Schubert (85. Neumann), Kunyk, Stein, Heßler, Synovyd (58. Walter), Ersed, Kunyk, Hänisch, Quilitzsch, Hulovych

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32