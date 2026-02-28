Für den Gastgeber FC Stahl Aken endete das Duell mit dem SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 2:2 (0:2)-Punkteteilung.

Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:2).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Philipp Klöpzig am Ende der ersten Halbzeit, als Oleksandr Synovyd für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Muldestauseer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oleksii Hulovych der Torschütze (39.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Akener zu erreichen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Abdul Awali (63. Kutscher), Müller, Saalmann (63. Saliou), Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Dreßler (80. Rehsack), Belger, Rzeznitzeck, Mrachacz, Wotschadlo (81. Franz)

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Heßler, Synovyd (58. Walter), Kunyk, Hänisch, Kunyk, Ersed, Hulovych, Schubert (85. Neumann), Stein, Quilitzsch

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32