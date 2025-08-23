Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Max Johannes Hellmer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Akener legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Christian Lippert der Torschütze (40.).

Minute 40: FC Stahl Aken liegt mit 2:0 vorne

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seegrehna noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team errang (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Rzeznitzeck, Hellmer, Müller, Belger, Knauth, Lippert (85. Saalmann), Rehsack (67. Zhelezniak), Ufer, Mrachacz (18. Abdul Awali), Boeck

SV Seegrehna: Furchner – Gäbelt, Schenke, Trenkel, Jäckel, Kruse, Geißler, Schüler, Schenke, Griedel, Ruprecht (80. Weise)

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37