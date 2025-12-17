Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Germania 08 Roßlau gegen die SG Empor Waldersee ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Michel Müller (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Robert Ruge erzielt.

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Adrian Elias Westendorf, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erreichen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Marzian (76. Michaelis), Müller (38. Hanke), Hagendorf, Seiffert (78. Möbius), Fleischer (55. Reichardt), Franzel, Richter, Ruge, Mieth

SG Empor Waldersee: Köhler – Westendorf, Meßing (46. Rubitzsch), Vogel, Schulze, Eckardt, Schilling, Griebner, Chebbah (78. Loppnow), Schäfer (46. John), Gaedke

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80