Für den Gastgeber SV Seegrehna endete das Duell mit dem SV Blau-Rot Coswig am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

In Minute 18 schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fabian Scheller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Coswigs Jan-Erik Bergt konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Schon eine Minute darauf konnte Jonas Trenkel (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Seegrehna erzielen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (77.).

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Blau-Rot Coswig

SV Seegrehna: Janihsek – Fricke (69. Arendt), Furchner, Trenkel, Griedel, B. Schenke, Thauer, Gäbelt, Jäckel, T. Schenke, Hesse (69. Ruprecht)

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Schölzel (69. Barth), Müller, Scheller, Böhme, Schölzel, Körnicke, Weber, Warnecke, Ziem, Bergt

Tore: 1:0 Christoph Thauer (18.), 1:1 Fabian Scheller (30.), 1:2 Jan-Erik Bergt (56.), 2:2 Jonas Trenkel (57.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Marco Naumann, Mario Jeske; Zuschauer: 150