Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Eric Landgraf für Kochstedt traf und in Minute 15 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Laszlo Csehil erzielt.

1:1 für TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Minute 67

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Strokosch (61. Krüger), Zabel, Friedrich (71. Hajowsky), Buschmann, Richter, Zuchowski, Böhme, Landgraf (57. Streuber), Ihbe, Hensen

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Riediger, Csehil, Strobel, Nelles (80. Achilles), König, Tran Nguyen Gia, Eberhard, Mißner, Pabstmann (71. Kirchhoff), Jentzsch (61. Schneidewind)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35