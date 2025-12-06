Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Nach lediglich 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Eric Landgraf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Laszlo Csehil erzielt.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem TuS Kochstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Davey-Jerome Richter den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (90.+3). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Ihbe, Strokosch (61. Krüger), Zabel, Zuchowski, Friedrich (71. Hajowsky), Landgraf (57. Streuber), Böhme, Hensen, Richter, Buschmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil, Eberhard, Jentzsch (61. Schneidewind), Riediger, Tran Nguyen Gia, Strobel, König, Nelles (80. Achilles), Mißner, Pabstmann (71. Kirchhoff)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35