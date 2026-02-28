Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein FC Stahl Aken gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 2:2 (0:2) getrennt.

Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Oleksii Hulovych den Ball ins Netz (39.).

Minute 39: FC Stahl Aken 0:2 im Hintertreffen

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der allerletzten Minute konnte Lucas Rzeznitzeck (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Aken erzielen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Dreßler (80. Rehsack), Abdul Awali (63. Kutscher), Rzeznitzeck, Wotschadlo (81. Franz), Saalmann (63. Saliou), Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Mrachacz, Müller, Belger

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Quilitzsch, Heßler, Schubert (85. Neumann), Synovyd (58. Walter), Hulovych, Stein, Kunyk, Kunyk, Ersed, Hänisch

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32