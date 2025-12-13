Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt mit 2:0 – Minute 78

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Riediger, Sumka, König (77. Achilles), Schneidewind, Potapenko, Zagiev (55. Nelles), Tran Nguyen Gia, Erler (84. Ristok), Mißner, Pabstmann (84. Mewes)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok, Schmidt, Seifert, Guroll, Kuschert, Gliese (66. Schölzel), Warnecke, Scheller (83. Seifert), Bergt, Körner (66. Weber)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65