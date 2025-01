Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2 geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Dessauer (11.). Max Schweininger traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Seegrehna kassierte jetzt einmal Gelb (63.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Kegler. Das zweite Tor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elshan Abaszada den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für Dessauer SV 97 I – 72. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Abaszada den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert. Die Dessauer haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Von Klöden, Kieseler, Zabel (82. Khalil), Merkel, Richter (70. Abaszada), Markert (86. Yousef), T. Berger, Eckersberg (88. Malende), Brenner, Schweininger (88. Kamschütz)

SV Seegrehna: Brandenburg – Schenke, Schütz (46. Böhme), Griedel, Jäckel, Herold (67. Hesse), Geißler, Ruprecht (46. Gäbelt), Ruprecht, Stark, Fricke (46. Schenke)

Tore: 1:0 Max Schweininger (15.), 2:0 Elshan Abaszada (72.), 3:0 Elshan Abaszada (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 60