Der SV Blau-Rot Coswig erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jean-Pascal Körner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig führt in Minute 42 mit 2:0

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (82.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Körner (78. Fischer), J. Seifert, Hoffmann (71. Ziem), Weber (88. M. Seifert), Warnecke, Ristok, Kuschert, Scheller, Guroll (85. Kanzenbach)

SV Seegrehna: Janihsek – Jäckel, Thauer, Böhme (30. Schenke), Ruprecht, Gäbelt, Furchner (57. Fricke), Schüler, Raiskup (78. Poppe), Kruse, Geißler

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48