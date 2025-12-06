Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Coswiger legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig liegt in Minute 42 2:0 vorn

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bergt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Coswiger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Kuschert, Guroll (85. Kanzenbach), J. Seifert, Ristok, Bergt, Weber (88. M. Seifert), Körner (78. Fischer), Warnecke, Scheller, Hoffmann (71. Ziem)

SV Seegrehna: Janihsek – Kruse, Jäckel, Schüler, Geißler, Raiskup (78. Poppe), Furchner (57. Fricke), Böhme (30. Schenke), Thauer, Ruprecht, Gäbelt

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48