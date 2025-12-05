Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Julius Sahr am Ende der ersten Halbzeit, als Jannik-Noah Winter für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Jessener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Winter der Torschütze (41.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Peinl (43. Wedmann), Winter (82. Michalke), J. Michlick, M. Michlick (77. Böhme), Heinrich, Heinze, Quinque (68. Sachse), Krause (46. Alalawi), Weidmann

SV Friedersdorf: Fleischer – Walter, Seiring, Stolzenhain (75. Rickelt), Janssen, Vereshchaka, Mühlbauer, Kökel (72. Rohde), Mieth, Jefkay, Krasnokutskyi (60. Siverchuk)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37