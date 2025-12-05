Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Jannik-Noah Winter (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Jessener legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Winter der Torschütze (41.).

Doppelpack von Jannik-Noah Winter bringt SV Allemannia 08 Jessen 2:0 in Führung – 41. Minute

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Heinze, Krause (46. Alalawi), J. Michlick, Heinrich, Quinque (68. Sachse), Weidmann, M. Michlick (77. Böhme), Winter (82. Michalke), Peinl (43. Wedmann)

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Janssen, Kökel (72. Rohde), Walter, Mieth, Jefkay, Stolzenhain (75. Rickelt), Mühlbauer, Seiring, Krasnokutskyi (60. Siverchuk)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37