Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannik-Noah Winter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Winter den Ball ins Netz (41.).

Jannik-Noah Winter kickt SV Allemannia 08 Jessen in 2:0-Führung – Minute 41

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Nick Wedmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Jessener entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze, Krause (46. Alalawi), Heinrich, J. Michlick, M. Michlick (77. Böhme), Weidmann, Olexy, Peinl (43. Wedmann), Quinque (68. Sachse), Winter (82. Michalke)

SV Friedersdorf: Fleischer – Mieth, Stolzenhain (75. Rickelt), Vereshchaka, Kökel (72. Rohde), Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Walter, Mühlbauer, Seiring, Janssen, Jefkay

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37