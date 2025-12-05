Ergebnis 14. Spieltag 4:0 – SV Allemannia 08 Jessen in der Begegnung mit SV Friedersdorf deutlich souverän
Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.
Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannik-Noah Winter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.
41. Minute: SV Allemannia 08 Jessen in Führung dank Doppelpack von Jannik-Noah Winter – 2:0
Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Zahna-Elster
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 14
Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf
SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – J. Michlick, Krause (46. Alalawi), Quinque (68. Sachse), M. Michlick (77. Böhme), Olexy, Peinl (43. Wedmann), Heinrich, Winter (82. Michalke), Heinze, Weidmann
SV Friedersdorf: Fleischer – Janssen, Kökel (72. Rohde), Vereshchaka, Mieth, Seiring, Walter, Jefkay, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Mühlbauer, Stolzenhain (75. Rickelt)
Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37