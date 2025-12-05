Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannik-Noah Winter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

41. Minute: SV Allemannia 08 Jessen in Führung dank Doppelpack von Jannik-Noah Winter – 2:0

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – J. Michlick, Krause (46. Alalawi), Quinque (68. Sachse), M. Michlick (77. Böhme), Olexy, Peinl (43. Wedmann), Heinrich, Winter (82. Michalke), Heinze, Weidmann

SV Friedersdorf: Fleischer – Janssen, Kökel (72. Rohde), Vereshchaka, Mieth, Seiring, Walter, Jefkay, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Mühlbauer, Stolzenhain (75. Rickelt)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37