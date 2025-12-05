Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julius Sahr, als Jannik-Noah Winter für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Doppelpack von Jannik-Noah Winter bringt SV Allemannia 08 Jessen 2:0 in Führung – 41. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Krause (46. Alalawi), Winter (82. Michalke), Heinrich, J. Michlick, M. Michlick (77. Böhme), Quinque (68. Sachse), Peinl (43. Wedmann), Heinze, Weidmann

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Walter, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Janssen, Seiring, Mieth, Mühlbauer, Kökel (72. Rohde), Jefkay, Stolzenhain (75. Rickelt)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37