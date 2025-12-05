Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Coach Julius Sahr aus dem Duell mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannik-Noah Winter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Minute 41: SV Allemannia 08 Jessen vorne dank Doppelpack von Jannik-Noah Winter – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter (82. Michalke), Quinque (68. Sachse), Heinrich, Peinl (43. Wedmann), J. Michlick, Weidmann, Heinze, Krause (46. Alalawi), M. Michlick (77. Böhme), Olexy

SV Friedersdorf: Fleischer – Walter, Stolzenhain (75. Rickelt), Janssen, Seiring, Vereshchaka, Kökel (72. Rohde), Mühlbauer, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Mieth, Jefkay

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37