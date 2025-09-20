Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Trainer Ralf Steffens aus dem Spiel mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

In Minute 16 schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: TuS Kochstedt mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Buschmann (79. Denell), Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba), Strokosch, Ihbe, Resetaritz (88. Streit), Krüger (89. Bidmon), Zabel (62. Böhme), Richter, Hensen

FC Victoria Wittenberg: Müller – Kießling, Tann, Müller (77. Ritter), Huth, Thöner, Jablonka (55. Müller), Wakrim, Arlt (86. Rasche), Körnig, Dorn

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35