Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Wittenberg durch.

Nach gerade einmal 16 Minuten schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

TuS Kochstedt führt nach 20 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der allerletzten Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (62. Ziemba), Ihbe, Zabel (62. Böhme), Krüger (89. Bidmon), Buschmann (79. Denell), Zuchowski, Hensen, Strokosch, Richter, Resetaritz (88. Streit)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt (86. Rasche), Körnig, Dorn, Kießling, Tann, Wakrim, Huth, Jablonka (55. Müller), Müller (77. Ritter), Thöner

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35