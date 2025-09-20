Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Coach Ralf Steffens aus dem Kräftemessen mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Nach lediglich 16 Minuten schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Daniel Friedrich der Torschütze (20.).

TuS Kochstedt führt mit 2:0 – 20. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Resetaritz (88. Streit), Buschmann (79. Denell), Ihbe, Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba), Zabel (62. Böhme), Richter, Krüger (89. Bidmon), Hensen, Strokosch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Kießling, Arlt (86. Rasche), Körnig, Tann, Jablonka (55. Müller), Huth, Wakrim, Thöner, Müller (77. Ritter), Dorn

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35