Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Coach Ralf Steffens aus dem Duell mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: TuS Kochstedt baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (62. Ziemba), Resetaritz (88. Streit), Richter, Ihbe, Krüger (89. Bidmon), Strokosch, Buschmann (79. Denell), Zabel (62. Böhme), Zuchowski, Hensen

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt (86. Rasche), Tann, Körnig, Müller (77. Ritter), Dorn, Thöner, Kießling, Wakrim, Jablonka (55. Müller), Huth

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35