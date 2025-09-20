Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Trainer Ralf Steffens aus dem Duell mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Nach 16 Minuten schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

TuS Kochstedt in Minute 20 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.). Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zuchowski, Ihbe, Strokosch, Buschmann (79. Denell), Hensen, Friedrich (62. Ziemba), Krüger (89. Bidmon), Richter, Zabel (62. Böhme), Resetaritz (88. Streit)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Thöner, Müller (77. Ritter), Körnig, Huth, Kießling, Arlt (86. Rasche), Wakrim, Jablonka (55. Müller), Dorn, Tann

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35