Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

4:0 – TuS Kochstedt im Spiel gegen FC Victoria Wittenberg deutlich überlegen

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Daniel Friedrich der Torschütze (20.).

TuS Kochstedt führt mit 2:0 – 20. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.). Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba), Zabel (62. Böhme), Richter, Strokosch, Hensen, Buschmann (79. Denell), Ihbe, Krüger (89. Bidmon), Resetaritz (88. Streit)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Körnig, Huth, Kießling, Thöner, Tann, Jablonka (55. Müller), Wakrim, Dorn, Arlt (86. Rasche), Müller (77. Ritter)

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35