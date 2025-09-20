Ergebnis 5. Spieltag 4:0 – TuS Kochstedt in der Begegnung mit FC Victoria Wittenberg deutlich souverän
Der TuS Kochstedt unter Leitung von Coach Ralf Steffens feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.
Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.
Eike Strokosch traf für den TuS Kochstedt in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).
TuS Kochstedt in Minute 20 2:0 in Führung
Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Dessau-Roßlau
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.
Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg
TuS Kochstedt: Jeßwein – Zuchowski, Resetaritz (88. Streit), Ihbe, Hensen, Strokosch, Krüger (89. Bidmon), Richter, Buschmann (79. Denell), Zabel (62. Böhme), Friedrich (62. Ziemba)
FC Victoria Wittenberg: Müller – Körnig, Wakrim, Huth, Tann, Jablonka (55. Müller), Arlt (86. Rasche), Kießling, Dorn, Müller (77. Ritter), Thöner
Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35