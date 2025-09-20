Der TuS Kochstedt unter Leitung von Coach Ralf Steffens feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch traf für den TuS Kochstedt in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zuchowski, Resetaritz (88. Streit), Ihbe, Hensen, Strokosch, Krüger (89. Bidmon), Richter, Buschmann (79. Denell), Zabel (62. Böhme), Friedrich (62. Ziemba)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Körnig, Wakrim, Huth, Tann, Jablonka (55. Müller), Arlt (86. Rasche), Kießling, Dorn, Müller (77. Ritter), Thöner

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35