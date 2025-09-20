Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

4:0 – TuS Kochstedt in der Partie gegen FC Victoria Wittenberg deutlich souverän

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Daniel Friedrich (20.) erzielt wurde.

TuS Kochstedt führt in Minute 20 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Krüger (89. Bidmon), Hensen, Zabel (62. Böhme), Zuchowski, Richter, Friedrich (62. Ziemba), Ihbe, Resetaritz (88. Streit), Buschmann (79. Denell), Strokosch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Thöner, Jablonka (55. Müller), Körnig, Müller (77. Ritter), Tann, Huth, Arlt (86. Rasche), Dorn, Kießling, Wakrim

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35