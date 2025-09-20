Der TuS Kochstedt unter Leitung von Coach Ralf Steffens feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

4:0 – TuS Kochstedt in der Partie gegen FC Victoria Wittenberg deutlich überlegen

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

In Minute 16 schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Daniel Friedrich (20.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für TuS Kochstedt – 20. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der allerletzten Minute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (62. Ziemba), Hensen, Zabel (62. Böhme), Richter, Strokosch, Krüger (89. Bidmon), Resetaritz (88. Streit), Ihbe, Zuchowski, Buschmann (79. Denell)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Tann, Arlt (86. Rasche), Kießling, Thöner, Jablonka (55. Müller), Müller (77. Ritter), Huth, Körnig, Wakrim

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35