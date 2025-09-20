Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 66 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Mustafa Alalawi (23.) erzielt wurde.

23. Minute: SV Allemannia 08 Jessen baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick, Heinrich, Schüler, Krause (60. Askar), Alalawi, Olexy (71. Becker), Quinque (71. Wilhelms), Heinze (60. Michalke), Wedmann, Weidmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse, Eigendorf (46. Zeise), Raiskup, Krüger, Schüler, Jäckel, Geißler, Furchner, Gäbelt, Griedel

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66