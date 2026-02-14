Der SV Eintracht Elster errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Zahna-Elster/MTU. Die 60 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän.

Philipp Schneider traf für den SV Eintracht Elster in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Elster noch einmal treffen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Maurice Witzel erzielt.

46. Minute: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 4:1 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Dietze, T. Richter, Schuschke, Lavrov, Schneider (81. Donath), Kase, L. Witzel (75. Schüler), M. Witzel, Schutzsch, Engelhardt

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf, Krüger, Böhme, Rüdiger (56. Karbath), Ihbe, Hensen, Zabel, Richter, Ziemba (63. Täubrecht), Streuber

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60