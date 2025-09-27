Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der FC Victoria Wittenberg vor 26 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz (18.).

FC Victoria Wittenberg führt nach 18 Minuten 2:0

Dann waren die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener dran: Jonah Mißner schoss und traf in Spielminute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur drei Spielminuten später konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Thöner, Dorn, M. Müller, Kießling, Hartwig (59. Filybah), Körnig, Henska (12. Steiner), Ritter, Witt

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Schneidewind (74. Cil), Zagiev, Nelles, Csehil, Strobel (54. König), Chebbah, Eberhard, Erler, Csehil (54. Kirchhoff), Mißner

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26