Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SV Germania 08 Roßlau mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 120 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

In Minute 17 schoss Stefan Krug das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Maximilian Dieckow den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Dessauer SV 97 I musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu festigen (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Walzer, Dieckow, Apel (87. Yousef), Akbari (70. Abdulkarim), Merkel, Von Klöden, Kieseler, Markert (61. Abaszada), Bittner (90. Kamschütz)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Franzel, Krug (58. Seiffert), Lorenz, Ruge (83. Mieth), Richter (75. Lorenz), Müller, Marzian, Klausnitzer, Michaelis (61. Fleischer), Berke

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120