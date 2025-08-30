Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FC Victoria Wittenberg von Trainer Andreas Wappler aus dem Duell mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Wittenberg/MTU. Die 41 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen (44.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lucas Tann (50.) erzielt wurde.

FC Victoria Wittenberg führt mit 2:0 – Minute 50

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Wappler im gegnerischen Tor. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Witt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Henska (76. J. Müller), Tann (83. Rasche), Witt, Dorn, Klanert (70. Ritter), Hüller (46. Thöner), Kießling, Arlt, M. Müller, Huth

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Grobmann (69. Gröber), Kirschke, Oberländer, Bilke, Krott, Födisch, Kühne, Preuß, Schneider (82. Schütz), Poenicke

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41