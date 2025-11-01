Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marvin Richter am Ende der ersten Halbzeit, als Philipp Schneider für Elster traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Yannick Schüler (45+2.) erzielt wurde.

47. Minute: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (88.). Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (86. L. Witzel), Göbel, D. Schüler (76. Schuschke), Dietze (88. Jahn), Engelhardt, Lavrov, Schneider, Kase, M. Witzel (86. Zoberbier), Y. Schüler

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Kappel, Bergt, Scheller, Ziem (85. Ziem), Ristok (77. Weber), Guroll, Warnecke, Seifert, Gliese (46. Schaaf)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61