Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Spiel mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Coswig mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marvin Richter am Ende der ersten Halbzeit, als Philipp Schneider für Elster traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Yannick Schüler den Ball ins Netz (45+2.).

SV Eintracht Elster in Minute 45+2 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (88.). Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schneider, Kase, Y. Schüler, M. Witzel (86. Zoberbier), Göbel, Engelhardt, Lavrov, D. Schüler (76. Schuschke), Dietze (88. Jahn), Schutzsch (86. L. Witzel)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Warnecke, Kappel, Ristok (77. Weber), Körnicke, Guroll, Ziem (85. Ziem), Seifert, Bergt, Gliese (46. Schaaf)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61