Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Die 61 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste aus Coswig mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marvin Richter am Ende der ersten Halbzeit, als Philipp Schneider für Elster traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zahna-Elsteraner legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yannick Schüler der Torschütze (45+2.).

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – 47. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (88.). Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Kase, D. Schüler (76. Schuschke), Engelhardt, M. Witzel (86. Zoberbier), Y. Schüler, Schutzsch (86. L. Witzel), Göbel, Schneider, Dietze (88. Jahn), Lavrov

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Kappel, Scheller, Warnecke, Guroll, Bergt, Ristok (77. Weber), Gliese (46. Schaaf), Ziem (85. Ziem), Körnicke

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61