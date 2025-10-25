Die SV Germania 08 Roßlau unter Leitung von Trainer Jens Borchers feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Victoria Wittenberg mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 62 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Klausnitzer (SV Germania 08 Roßlau) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Constantin Elias Richter (77.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Lukas Ulrich Hanke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (88.). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis (60. Thauer), Franzel (81. Hanke), Fleischer (60. Krug), Lorenz (81. Möbius), Reichardt, Klausnitzer, Seiffert, Ruge (81. Heit), Richter, Berke

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt (78. Vurmo), Wakrim, Dorn (86. Müller), Jablonka, Ritter, Thöner, Körnig, Müller (80. Rasche), Kießling, Zaddach

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62