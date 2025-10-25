Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 62 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Klausnitzer (SV Germania 08 Roßlau) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Constantin Elias Richter (77.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur fünf Minuten später konnte Lukas Ulrich Hanke (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Franzel (81. Hanke), Fleischer (60. Krug), Richter, Seiffert, Ruge (81. Heit), Lorenz (81. Möbius), Reichardt, Michaelis (60. Thauer), Berke

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt (78. Vurmo), Ritter, Dorn (86. Müller), Kießling, Wakrim, Körnig, Müller (80. Rasche), Jablonka, Zaddach, Thöner

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62