Der VfB Gräfenhainichen unter Leitung von Coach Richard Selka feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Dessau 05 II mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Gräfenhainichen/MTU. Die 171 Besucher des Sportforums Stadion haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gräfenhainicher schlugen die Gäste aus Dessau mit 5:0 (1:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Norman Henschel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Gräfenhainichen noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Malte Wiechmann erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Henschel traf in Minute 54 und Richard Werner Gudßend in Minute 74. Spielstand 4:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Gräfenhainichen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Marvin Römling (Gräfenhainichen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Dessau 05 II

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Fromm, Michalczyk (72. Voigt), Stockmann, Gudßend, Kühne, Henschel (79. Schlobach), Hopfe, Kirste (68. Römling), Rodriguez, Wiechmann (90. Mehre)

SV Dessau 05 II: Schlegel – Römer, Gaedke (75. Hammond), Hoffmann, Toma, Thomas, Kupka, Bergt (65. Schilling), Sanneh, Amededjisso, Hobohm

Tore: 1:0 Norman Henschel (13.), 2:0 Malte Wiechmann (50.), 3:0 Norman Henschel (54.), 4:0 Richard Werner Gudßend (74.), 5:0 Marvin Römling (90.+1); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Maximilian Thürmer, Guntram Beck; Zuschauer: 171