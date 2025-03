5:0 – VfB Gräfenhainichen in der Begegnung mit SV Dessau 05 II deutlich überlegen

Gräfenhainichen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 171 Besuchern des Sportforums Stadion geboten. Die Gräfenhainicher setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

In Minute 13 schoss Norman Henschel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Gräfenhainicher legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Malte Wiechmann der Torschütze (50.).

VfB Gräfenhainichen liegt in Minute 50 2:0 vorn

Der Siegeszug der Gräfenhainicher brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Richard Selka im gegnerischen Tor. Henschel traf in Minute 54 und Richard Werner Gudßend in Minute 74. Spielstand 4:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marvin Römling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Dessau 05 II

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Hopfe, Henschel (79. Schlobach), Michalczyk (72. Voigt), Rodriguez, Stockmann, Kühne, Wiechmann (90. Mehre), Gudßend, Kirste (68. Römling), Fromm

SV Dessau 05 II: Schlegel – Bergt (65. Schilling), Sanneh, Toma, Gaedke (75. Hammond), Thomas, Römer, Kupka, Hobohm, Hoffmann, Amededjisso

Tore: 1:0 Norman Henschel (13.), 2:0 Malte Wiechmann (50.), 3:0 Norman Henschel (54.), 4:0 Richard Werner Gudßend (74.), 5:0 Marvin Römling (90.+1); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Maximilian Thürmer, Guntram Beck; Zuschauer: 171