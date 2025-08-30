Der SV 1922 Pouch-Rösa unter Leitung von Coach Sebastian Grimm feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Stahl Aken mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Muldestausee/MTU. 5:1 (3:1) in Pouch-Rösa: Ganze fünf Bälle hat das Team von Sebastian Grimm, der SV 1922 Pouch-Rösa, am Samstag im Tor der Gäste aus Aken untergebracht.

Dedej Ersed (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz.

SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 vorne – 34. Minute

Die Muldestauseer erhöhten noch einmal. Oleksii Hulovych schoss und traf in der 39. Spielminute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde die Situation für die Muldestauseer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Dmytro Kunyk versenkte den Ball in Minute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (76.). Damit war der Sieg der Muldestauseer gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Gentil Da Cunha, Kunyk, Hulovych (68. Schubert), Rocktäschel, Shaba, Ersed (68. Camara), Paschos (29. Tale), Robalo (77. Wittig), Richter (46. Hänisch), Synovyd

FC Stahl Aken: Krenzler – Müller, Belger, Saalmann (76. Zakhel), Rehsack, Hellmer (84. Kutscher), Dreßler, Franz (41. Abdul Awali), Korge, Knauth (84. Teichmann), Mazurkevych

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63