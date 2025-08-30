Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:1) ging der SV 1922 Pouch-Rösa von Coach Sebastian Grimm aus dem Spiel mit dem FC Stahl Aken vom Platz.

Muldestausee/MTU. 5:1 (3:1) in Pouch-Rösa: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Sebastian Grimm, der SV 1922 Pouch-Rösa, am Samstag im Tor der Besucher aus Aken untergebracht.

Dedej Ersed (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz.

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – 34. Minute

Dann verbuchten die Muldestauseer einen weiteren Erfolg. Oleksii Hulovych versenkte den Ball in Minute 39. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Gefährlich wurde die Situation für die Muldestauseer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:1 aus. Dmytro Kunyk traf in der 61. Minute. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (76.). Damit war der Sieg der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Synovyd, Ersed (68. Camara), Kunyk, Rocktäschel, Richter (46. Hänisch), Paschos (29. Tale), Hulovych (68. Schubert), Robalo (77. Wittig), Gentil Da Cunha, Shaba

FC Stahl Aken: Krenzler – Franz (41. Abdul Awali), Mazurkevych, Rehsack, Knauth (84. Teichmann), Belger, Dreßler, Saalmann (76. Zakhel), Korge, Müller, Hellmer (84. Kutscher)

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63