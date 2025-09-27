Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Spiel mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Samstag dem Rivalen aus Friedersdorf souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Elster – 30. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nick Hartmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Friedersdorf erlangte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Kase, Schneider (82. Kupplich), Y. Schüler (85. L. Witzel), M. Witzel, Engelhardt (85. Jahn), Dietze, Zoberbier (66. D. Schüler), Göbel, Lavrov, Schutzsch (71. Remme)

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Krasnokutskyi), Hartmann, Vereshchaka, Walter, Rohde (68. Fischer), Seiring, Jefkay, Stolzenhain, Janssen, Kowalski

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44