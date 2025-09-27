Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Friedersdorf überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Maurice Witzel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

30. Minute: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Bereits zwei Minuten später konnte Nick Hartmann (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Göbel, Schneider (82. Kupplich), Dietze, Engelhardt (85. Jahn), Y. Schüler (85. L. Witzel), Kase, Zoberbier (66. D. Schüler), M. Witzel, Schutzsch (71. Remme), Lavrov

SV Friedersdorf: Hahn – Rohde (68. Fischer), Stolzenhain, Seiring, Kowalski, Vereshchaka, Kökel (46. Krasnokutskyi), Hartmann, Janssen, Walter, Jefkay

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44