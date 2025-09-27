Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Eintracht Elster am Samstag gegen die Gäste aus Friedersdorf eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zahna-Elsteraner.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 30

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Nick Hartmann (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Kase, Y. Schüler (85. L. Witzel), Engelhardt (85. Jahn), Schneider (82. Kupplich), Dietze, Göbel, Lavrov, Schutzsch (71. Remme), Zoberbier (66. D. Schüler), M. Witzel

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Krasnokutskyi), Walter, Seiring, Vereshchaka, Kowalski, Rohde (68. Fischer), Jefkay, Janssen, Stolzenhain, Hartmann

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44