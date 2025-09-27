Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Duell mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Friedersdorf ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Elster – Minute 30

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Nick Hartmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Friedersdorf erlangte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Göbel, Kase, Engelhardt (85. Jahn), M. Witzel, Schneider (82. Kupplich), Schutzsch (71. Remme), Dietze, Zoberbier (66. D. Schüler), Lavrov, Y. Schüler (85. L. Witzel)

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Seiring, Kökel (46. Krasnokutskyi), Rohde (68. Fischer), Kowalski, Vereshchaka, Stolzenhain, Jefkay, Hartmann, Janssen

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44