Die Wittenberger haben am Samstag dem Gegner aus Dessau überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Leon Henska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Dessauer SV 97 I steckte einmal Gelb ein (14.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jonas Trenkel (15.).

Minute 15: SV Seegrehna liegt mit 2:0 vorne

Die Wittenberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Leon Henska versenkte den Ball in der 33. Minute zum zweiten Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Dessauer den Ball in der 62. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann schafften es die Dessauer, dem Dessauer SV 97 I etwas entgegenzusetzen. Philipp Markert versenkte den Ball in der 73. Minute per Strafstoß. Spielstand 4:1 für den SV Seegrehna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seegrehna musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Thauer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – Dessauer SV 97 I

SV Seegrehna: Janihsek – Böhme (75. J. Ruprecht), Trenkel, Stark, Geißler, Thauer (82. Kruse), T. Schenke (75. F. Ruprecht), Griedel, B. Schenke, Jäckel, Henska (82. Carius)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abaszada, Thiele (46. Markert), Merkel, Yousef, Kieseler, Zabel, Eckersberg, Schweininger, Kamschütz, Von Klöden

Tore: 1:0 Leon Henska (13.), 2:0 Jonas Trenkel (15.), 3:0 Leon Henska (33.), 4:0 Sebastian Von Klöden (62.), 4:1 Philipp Markert (73.), 5:1 Christoph Thauer (81.); Schiedsrichter: Philipp Haacke (Halle); Assistenten: Niklas Schimpf, Torsten Schimpf; Zuschauer: 90