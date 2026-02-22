Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 46 Zuschauern über einen soliden 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Paul Apel für Dessau traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Dessauer legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Philipp Markert der Torschütze.

Die Dessauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Thomas Berger traf in der 26. Spielminute. Der TuS Kochstedt lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Willi Veith Böhme versenkte den Ball in Spielminute 45, gefolgt von Philip Streuber (58.). Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Apel versenkte den Ball in der 62. Minute zum zweiten Mal. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Robert Mathias Krieg versenkte den Ball in Spielminute 73. Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Markert versenkte den Ball in der 78. Spielminute zum zweiten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel schoss und traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Berger den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:4 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – T. Berger (90. Kamschütz), Apel (90. Yousef), Akbari, Von Klöden, Markert, Eckersberg, Malende, Dieckow (90. Hulwa), Schlichting (68. Walzer), Merkel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber, Ziemba (55. Krieg), Ihbe (75. Rüdiger), Krüger, Böhme, Richter, Hensen, Buschmann, Zuchowski, Zabel

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46