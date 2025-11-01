Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Samstag war der SV Seegrehna gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 6:8 (3:0) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Thauer (12.) erzielt wurde.

Christoph Thauer kickt SV Seegrehna in 2:0-Führung – Minute 12

Dann verbuchten die Wittenberger einen zusätzlichen Erfolg. Julian Niklas Gäbelt schoss und traf in der 24. Spielminute. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Stefan Krug traf in Spielminute 53. Gefährlich wurde die Situation für die Wittenberger zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:1 aus. Thauer traf in der 57. Minute zum dritten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Gleichstand. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer traf in Minute 74 ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Krug schoss und traf in Minute 75 ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Thauer traf in Spielminute 80 zum fünften Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug versenkte den Ball in der 81. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Schon drei Spielminuten darauf konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Schenke, Kruse, Gäbelt, Geißler, Stark, Trenkel (78. F. Ruprecht), Thauer, Schüler, J. Ruprecht (79. Kohl), Jäckel

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (77. Möbius), Berke, Müller, Seiffert (46. Marzian), Klausnitzer, Michaelis (27. Franzel), Ruge, Hagendorf, Mieth, Reichardt (46. Krug)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80