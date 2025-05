7:0 (2:0) in Pouch-Rösa: Ganze sieben Bälle hat das Team von Sebastian Grimm, der SV 1922 Pouch-Rösa, am Samstag im Tor der Besucher aus Dessau untergebracht.

Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Christos Paschos den Ball ins Netz (28.).

SV 1922 Pouch-Rösa führt nach 28 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sebastian Grimm im gegnerischen Tor. Niklas Hänisch traf in Minute 54, Geraldo Shaba in Minute 69, Steven Wittek in Minute 75 und Dedej Ersed in Minute 77. Spielstand 6:0 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Hänisch (Pouch-Rösa) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 7:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Dessau 05 II

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba, Rocktäschel, Robalo (72. Synovyd), Richter, Kunyk (60. Wittek), Paschos (32. Hulovych), Gkouvas, Sickert (46. Ersed), Gentil Da Cunha (60. Wittig), Hänisch

SV Dessau 05 II: Donath – Chebbah, Loppnow, Thieme, Bingöl, Kaiser, Gaedke, Chebbah, Schilling, Hobohm, Herro

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (20.), 2:0 Christos Paschos (28.), 3:0 Niklas Hänisch (54.), 4:0 Geraldo Shaba (69.), 5:0 Steven Wittek (75.), 6:0 Dedej Ersed (77.), 7:0 Niklas Hänisch (84.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Jeremy Tulaszewski, Reiner Fischer; Zuschauer: 39